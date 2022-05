Degase inicia projeto que estimula recomeço de adolescentes, veja!

O Degase, veiculado à Seeduc, realizou nesta segunda-feira (23/05), a aula inaugural do projeto Novos Caminhos, direcionado aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. O projeto resultado de parceria com a Uerj, trabalhará questões como empreendedorismo, cidadania, mercado de trabalho, elaboração de currículo, postura no ambiente de trabalho, plano de carreira, projeto de vida, entre outros. Serão 8 encontros durante 1 mês, com turmas de até 15 adolescentes, e os encontros acontecerão dentro das 24 unidades.

O objetivo é oferecer ambientes e itinerários formativos: aprofundamento nas áreas de conhecimentos, formação técnica profissional, sobretudo, a qualificação profissional, bem como, a possibilidade de tê-los integrados, que auxiliem no processo de construção de valores, perspectivas e realidades mais justas e igualitárias, oferecendo a chance de resgate da cidadania e de um projeto de vida transformador, onde possa haver condições do mesmo buscar desenvolver suas competências pessoais, relacionais, produtivas e cognitivas, impactando não apenas o seu contexto econômico e social.

O departamento busca articular ações em parceria com outros atores propiciando iniciação a qualificação profissional dos adolescentes, com a proposta de atuar na formação integral de acordo com seu Projeto Pedagógico Institucional e em consonância com os quatro pilares da educação, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver.

Evangelina Andrade, Pedagoga e Coordenadora de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Degase, ressaltou suas expectativas para o início do curso.

“Nossas expectativas vão além de apenas preparar o socioeducando para a atividade laborativa, mas sim em um itinerário formativo que possa proporcionar mudanças em seu comportamento, gerando autonomia e sustentabilidade.”

O programa de Formação Profissional dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no Estado do Rio de Janeiro, alinha-se com as proposições apresentadas pelos parâmetros legislativos nacionais, em especial com o Estatuto da Criança e do Adolescente, do SINASE, da Lei de Diretrizes e Bases Nacional e a Lei da Aprendizagem.

O Diretor-geral do Degase Victor Poubel ressaltou um dos principais objetivos do curso.

“ Um dos objetivos desse projeto é mostrar para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, que podem conquistar o que quiserem, basta se esforçar para conseguir. Mostrar um novo caminho para realizarem seus sonhos.”

Na aula inaugural, estiveram presentes: Dra. Lúcia Glioche (Juíza da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas), Dr. Rodrigo Azambuja (Defensor Público, Gustavo Junqueira (coordenador acadêmico da UERJ) e o diretor-geral do Degase Victor Poubel para incentivar e parabenizar os adolescentes pela iniciativa de ingressarem no curso.A iniciativa integra o Projeto Somos do departamento.

O Programa de atendimento SOMOS reúne 10 projetos em seu escopo com ações voltadas para socioeducandos, egressos, familiares e servidores. São eles: Famílias que Somam, Superação, Saberes Profissionais, Novos Caminhos, Movimento e Arte em Foco, Leitor em Ação, Programa de Atendimento as Famílias, Robótica/Inovação, DEGASE sem Discriminação e Reforço Escolar, todos diretamente relacionados a eficácia do atendimento socioeducativo, com investimentos na família, no servidor e no próprio adolescente, com objetivo de potencializar cada vez mais a socioeducação no Estado do Rio de Janeiro.

"A socioeducação do estado do Rio de Janeiro está se aprimorando, sendo referência de boas práticas por todo o país. Nossa missão principal é a educação", finalizou o secretário de educação, Alexandre Valle.