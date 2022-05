Prefeitura de Maricá lança Programa de Incentivo ao Estágio

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho, publicou nesta segunda-feira (23/05), no Jornal Oficial de Maricá (JOM), o edital do processo seletivo para o Programa de Incentivo ao Estágio 01/2022. Serão oferecidas 300 bolsas de estágio em órgãos da administração pública - as vagas serão distribuídas de acordo com a necessidade de cada órgão - e haverá formação de cadastro de reserva. Do total de vagas inicial, 100 são para o nível médio/técnico (90 para professores e 10 para técnico em edificações) e 200 para nível superior, distribuídas entre 35 cursos.

Os candidatos às bolsas de estágio, todas com carga horária de 20 horas semanais, devem ter idade mínima de 16 anos no ato da inscrição, comprovar a matrícula em instituição de ensino autorizada pelo MEC e ter pelo menos 40% do curso já concluído. Também é obrigatória a apresentação de documentos de identificação e comprovante de renda familiar. Os candidatos do sexo masculino que forem maiores de 18 anos devem estar em dia com as obrigações militares, e não é permitida a participação na seleção de ocupantes de cargo, função pública, emprego ou outro estágio remunerado.

As inscrições serão feitas entre os dias 30 de maio e 3 de junho, exclusivamente pela internet, no link https://estagio.marica.rj.gov.br - os candidatos que não tiverem acesso a computadores ou a conexão de boa qualidade poderão utilizar os computadores disponíveis no posto do Sistema Nacional de Emprego (Sine), na Rua Carlos Rangel 53, Centro.

Menor renda familiar é critério para a seleção dos candidatos

Após a análise da documentação encaminhada, a Secretaria de Trabalho divulgará a lista dos classificados no dia 15 de junho. Serão selecionados os candidatos de menor renda familiar, e em caso de empate, terá a melhor classificação o candidato que for beneficiário de programas sociais do município e que tiver a maior idade. Após o fim do prazo para análise de possíveis recursos, a classificação final será publicada no JOM do dia 1º/07.

No dia 4 de julho serão entregues aos selecionados as cartas de apresentação, contendo data e local para assinatura do Termo de Compromisso de Estágio entre o estudante, a Prefeitura de Maricá e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) - a instituição é a responsável pelo pagamento da bolsa-auxílio - de R$ 877,80 para o nível médio/técnico e de R$ 1.053,36 para o nível superior - e do auxílio-transporte (que será pago apenas aos estagiários que não residirem em Maricá).