Ex-jurada do MasterChef, Paola Carosella critica apoiadores de Bolsonaro

Em entrevista ao podcast 'DiaCast', a chef de cozinha Paola Carosella classificou como "escroto" ou "burro" as pessoas que insistem em apoiar o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

Ao ser perguntada como lida com os bolsonaristas, Paola não se intimidou e respondeu: "Não lido mais. Na família do meu sócio, tinham alguns, mas já mudaram. Fica muito difícil se relacionar com alguém que ainda apoia o Governo Bolsonaro. Por dois motivos: ou porque é um escroto ou porque é burro".

Paola destacou que não há um plano de governo e mencionou que ele [Bolsonaro] está lutando contra um comunismo que não existe. "Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, que está lutando contra um comunismo que não existe (...) Cadê o comunismo? Qual comunismo? Quando o Brasil foi comunista? Em que momento?”, disse a argentina.

Ex-secretário de Cultura, Mario Frias não gostou da fala dita pela chef de cozinha sobre o governo e reagiu. "A pergunta que não quer calar: porque a Paola Carosella não volta para a Argentina? O sistema político que ela quer para o Brasil já foi implantado com sucesso no seu país, a solução é simples, é só voltar pra lá”, escreveu Frias no Twitter.