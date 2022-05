Ação integrada para motociclistas em São Gonçalo nesta segunda (23)

Seguindo com as ações para marcar o Maio Amarelo, mês da conscientização sobre a segurança no trânsito, nesta segunda-feira (23) os motociclistas que trafegarem pela região de São Gonçalo da BR-101/RJ terão à disposição serviços gratuitos com foco em saúde, segurança e bem-estar. A ação é um esforço mútuo entre a Arteris Fluminense, a Polícia Rodoviária Federal, Detran/RJ, Defesa Civil e Secretaria de Transportes de São Gonçalo e o Sest/Senat para reforçar a importância do uso de equipamentos de segurança, manutenção preventiva e direção cautelosa, para evitar acidentes.

O evento acontece a partir das 9h, na Base Operacional do km 318 norte, próximo ao acesso para a Avenida Paiva, em Neves. Os motociclistas receberão dicas de segurança viária, palestras, check-up de saúde, além de contarem com serviços gratuitos como a higienização de capacete, instalação de antenas anticerol.

Serviço

Ação: Comando Integrado de Saúde e Segurança

Dia: 23 de maio de 2022

Horário: 9h às 12h

Local: Base Operacional do km 318 norte da BR-101 – Próximo do acesso para Av. Paiva, em Neves, São Gonçalo.

Arteris no Maio Amarelo

A vida é um valor inegociável para a Arteris e, por meio do constante investimento em ações de conscientização, será possível transformar o comportamento da sociedade e contribuir para um trânsito mais seguro para todos. As ações desenvolvidas no Maio Amarelo atendem a dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU: 3 (Saúde e bem-estar) e 17 (Parcerias e meios de implementação).

Com o propósito de preservar vidas, desde 2010, a empresa atende ao compromisso da ONU para um trânsito mais seguro. A concessionária atingiu a meta da entidade ao reduzir em 56% as fatalidades em suas rodovias no período de 2010 a 2020 e renovou voluntariamente esse objetivo para a Segunda Década de Ações para a Segurança, de 2020 a 2030.