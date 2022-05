Campanha Niterói Solidária inicia arrecadação de agasalhos e artigos de frio

A Prefeitura de Niterói começa uma arrecadação de agasalhos e artigos de frio, por meio da Campanha Niterói Solidária, a partir desta segunda-feira (23). O objetivo é arrecadar itens como gorros, bonés, cobertores, luvas, meias e demais artigos de frio, desde que estejam em boas condições de uso. Os itens podem ser entregues na sede da Prefeitura, nas secretarias de Assistência Social, Defesa Civil, Direitos Humanos, além das Administrações Regionais por toda a cidade, de segunda a sexta, das 10h às 16h.

Os artigos serão distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade social pelas equipes da Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária. A primeira-dama Christa Vogel Grael, coordenadora voluntária da Niterói Solidária, reforça a necessidade de expandir a atuação da campanha para levar acolhimento a quem mais precisa."No ano passado, nos mobilizamos para arrecadar artigos de frio e a população niteroiense abraçou a causa. Estamos passando por um período de frio intenso e é essencial unir esforços para atender aqueles que não têm o básico para se aquecer. Vamos fazer o exercício de desapegar dos agasalhos que não usamos mais, porque eles podem salvar a vida de quem está passando frio", disse.

Serviço: Campanha Niterói Solidária – Artigos de FrioData: Segunda a sexta-feiraHorário: 10h às 16h

Locais: Prefeitura Municipal de NiteróiEndereço: Rua Visconde de Sepetiba, nº987 – Centro.

Secretaria Municipal de Defesa Civil e GeotecniaEndereço: Rua Coronel Gomes Machado, nº 258 – Centro.

Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia SolidáriaEndereço: Rua Coronel Gomes Machado, nº 281 - Centro.

Secretaria Municipal de Direitos HumanosEndereço: Rua Professor Plínio Leite, 86 - 168, subsolo (Caminho Niemeyer) – Centro.

Administrações Regionais:

- Administração Regional do Sapê, Badu e MatapacaEnd.: Estrada Caetano Monteiro,567 - Badu.

- Administração Regional da EngenhocaEndereço: Rua Dom Antonio Almeida de Moraes Junior, nº 45 – Engenhoca.

- Administração Regional da Região OceânicaEndereço: Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) - Estrada Francisco da Cruz Nunes, Nº 6666 - Itaipu.

- Administração Regional da Ilha da ConceiçãoEndereço: Rua Jornalista Sardo Filho, s/nº (Anexo ao Prédio da CSU) - Ilha da Conceição.

- Administração Regional de IcaraíEndereço: Av. Ary Parreiras, nº 21 – Icaraí.

- Administração Regional do FonsecaEndereço: Horto do Fonseca – Alameda São Boaventura, nº 770 – Fonseca.

- Administração Regional do BarretoEndereço: Parque Palmier Antonio da Silva – Rua Dr. Luiz Palmier, s/nº - Barreto.

- Administração Regional do Cubango, Santa Rosa e Vital BrasilEndereço: Rua Itaperuna nº19 – Pé Pequeno.

- Administração Regional do IngáEndereço: Av Cem, s/n – Concha acústica – Centro.

- Administração Regional do Rio do OuroEndereço: Estrada Velha de Maricá (Atual RJ 100) nº 194 - Rio do Ouro.

- Administração Regional do Largo da BatalhaEndereço: Rua Reverendo Armando Ferreira, nº 19. (Dentro do Mercado Popular).

- Administração Regional do Ponto Cem RéisEndereço: Rua Dr. Carlos Maximiano, nº 15, Sobrado, Ponto Cem Réis.

- Administração Regional de JurujubaEndereço: Rua Carlos Ermelindo Marins, nº 34 – Jurujuba.

- Administração Regional de Itaipu e Engenho do MatoEndereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10215. Itaipu.

- Administração Regional de São FranciscoEndereço: Av. Rui Barbosa, nº 400 – Loja 104 - São Francisco.

- Administração Regional Centro e Ponta da AreiaEndereço: Rua Visconde do Uruguai, 247 – Centro.