Estudante morre após parada cardiorrespiratória durante aula

A jovem Mayra Emilly da Silva Ferraz, estudante de 21 anos do curso de Nutrição de uma faculdade paulista, morreu após ter uma parada cardiorrespiratória enquanto assistia aula, na manhã do último sábado (21). Segundo o portal G1, os alunos estavam discutindo um artigo, quando o professor soube que a aluna estava passando mal e já a visualizou desacordada. O caso ocorreu em Mogi das Cruzes, cidade do interior paulista.

Os médicos do Samu foram acionados pelos colegas de Mayra que chegaram a socorrê-la, mas a jovem não resistiu. A morte da jovem foi confirmada pela universidade.

O irmã da vítima afirmou que Mayra já apresentava sinais de esclerose sistêmica e vinha sendo acompanhada por médicos há algum tempo.