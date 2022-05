Ninguém acerta os 6 números da Mega-Sena e prêmio é acumulado

Em sorteio realizado na noite do último sábado (21), ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.483 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 20 – 34 – 38 – 40 – 49 – 54.

Agora o prêmio está acumulado em R$ 65 milhões e o próximo concurso (2.484) será na quarta-feira (25). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet.

A quina teve 72 apostas ganhadoras, onde cada uma receberá R$ 74.529,17. Já a quadra, foram 5.242 apostas vencedoras, em que cada uma levará R$ 1.462,39.