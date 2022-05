Jogador de futebol é morto ao entrar por engano em favela rival

Fabrício dos Santos Silva, de 24 anos, conhecido como Salah, foi morto na madrugada de sábado (21), ao entrar por engano no Morro da Cruz, na Tijuca. O jovem era jogador do time de futebol amador São Caetano.

O jovem era morador de Manguinhos, área do Comando Vermelho (CV), enquanto o morro em que entrou, é região de atuação do Terceiro Comando Puro (TCP).

Fabrício estava com dois amigos, em um bar de Manguinhos, quando soube de uma festa no morro do Borel. Os três foram de Uber até o local, porém desceram no Morro da Cruz, que é uma extensão do Borel.

Segundo a mãe de Fabrício, os amigos, ao serem informados que não estavam no Borel, saíram correndo. Enquanto isso, ele ficou conversando com uma moradora do local, que disse para ele ficar calmo e que o ajudaria.

"Ele gostava de ajudar as pessoas, se via alguém sem camisa, morador de rua, ele dava a roupa do corpo. Um menino muito bom, bobo. Tanto que não correu", disse Sueli Santos, mãe de Fabrício ao jornal O Dia.

A família soube da morte após procurar a delegacia. Fabrício foi morto com tiros de fuzil e seu corpo foi abandonado na Rua Leopoldo, no Andaraí. Segundo as investigações, a ordem para execução do rapaz teria partido de um traficante conhecido como Scooby.