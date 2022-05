Música em alta nas escolas de São Gonçalo

Com o repertório de onze músicas decorado, o Coral Infantojuvenil do Colégio Municipal Presidente Castello Branco, no Boaçu, já está se preparando para as apresentações de 2022. A primeira, em outubro, será no Teatro Municipal de São Gonçalo, em conjunto com os corais de outras três escolas municipais: Visconde de Sepetiba, Manna Júnior e Leonor Corrêa. Com regência da maestrina Cláudia de Farias, os corais ensaiam uma vez por semana para o grande dia.

Neste primeiro ano de coral no Colégio Municipal Castello Branco, os 40 alunos estão descobrindo as possibilidades da música. Mas, para participar do grupo, é preciso ter um bom desempenho escolar. É pré-requisito que o aluno seja assíduo na escola, tenha boas notas e bom comportamento.

“O projeto tem o objetivo de trabalhar a educação musical no município, com o apoio da Orquestra Municipal de São Gonçalo. É muito gratificante quando o aluno reconhece que ele tem valor. Além disso, é lindo que ele veja a música como um dom precioso na vida. Em outubro, eu vou realizar um sonho de levar os meus alunos para cantarem no Teatro Municipal”, afirmou a maestrina Cláudia de Farias.

Vindo do coral da Escola Municipal Valéria de Mattos Santos, no Boa Vista, o aluno Gabriel Vinícius dos Santos, de 11 anos, já entrou no Castello Branco procurando a atividade extracurricular, que é ministrada pela mesma professora. No ano passado, Gabriel foi solista em apresentações de Natal.

“Eu sempre gostei de cantar e, quando vi que tinha um coral na escola, eu quis logo participar. Eu nunca faltei aos ensaios e adoro as músicas Aleluia, Depende de Nós e Semente do Amanhã. Estou bastante animado para a apresentação em outubro, é uma grande responsabilidade cantar no Teatro Municipal”, contou Gabriel.