SG e Niterói decretam luto oficial de 3 dias por morte de reitora Marlene Salgado de Oliveira

As prefeituras de São Gonçalo e de Niterói decretaram luto de três dias pela morte da educadora e reitora da Universidade Salgado de Oliveira, Marlene Salgado de Oliveira, de 86 anos, que faleceu na manhã desse sábado. Dona Marlene era considerada uma referência na área da Educação dos dois municípios, além de ter fundado o Colégio Dom Hélder Câmara e a Universidade Salgado de Oliveira.

Dona Marlene e seu marido, o professor Joaquim de Oliveira, que faleceu em outubro do ano passado, juntos construíram uma família e sempre investiram no crescimento educacional para gonçalenses e niteroienses.

Para o Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, Marlene Salgado foi uma das maiores educadoras do município. “A professora Marlene sempre se dedicou à Educação, contribuindo direta e incansavelmente para a formação de milhares de gonçalenses. O município perde hoje uma de suas maiores educadoras, mas seu legado continuará em cada sala de aula”, disse.

O prefeito Axel Grael, de Niterói, também lamentou a perda da professora. "Recebi com tristeza a notícia do falecimento da professora Marlene Salgado de Oliveira. Lamento muito a perda deste grande nome da educação no país e na nossa cidade. Reitora da Universo, irá sempre nos inspirar com seu legado de empreendedorismo e na formação de gerações de profissionais e cidadãos. Vou decretar luto oficial de três dias em Niterói em reconhecimento ao seu trabalho e empenho na Educação de nossa cidade. Aos filhos Walace e Wellington, demais familiares e amigos, minha condolências”, afirmou em nota o prefeito.

Marlene Salgado de Oliveira se graduou em Filosofia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em 1962, e depois obteve seu mestrado em Educação, também pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em 1979.