Bombeiro que atirou em atendente de lanchonete se entrega

Paulo César de Souza Albuquerque, o bombeiro que atirou em atendente de lanchonete, se entregou à polícia na tarde desta sexta-feira (20).

Ele chegou na delegacia por volta das 7 horas acompanhado por três advogados e com o rosto coberto. Agora ele será transferido para o Grupamento Especial Prisional (GEP) dos Bombeiros.

O militar atirou em Mateus Domingos Carvalho, de 21 anos, que trabalhava no Mc Donalds. Tudo aconteceu por conta de uma discussão sobre um cupom de desconto, na madrugada de 9 de maio.

"Não havia dúvidas se ele iria se entregar ou não. Ele sempre ficou disposto a colaborar com as investigações policiais, sempre se dispôs a colaborar com a Justiça. Ele sempre teve convicção que quando fosse chamado, ele iria se apresentar e assim ele fez hoje. Ele estava apenas resolvendo algumas coisas de ordem pessoal.”, informou um de seus advogados.

O Corpo de Bombeiros do Rio informou que foi instaurado um inquérito para apurar a conduta do militar e aberto um conselho disciplinar que vai definir se ele será expulso da corporação. A defesa declarou que vai tentar revogar a prisão.