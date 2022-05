Prefeitura de Maricá realiza campanha do agasalho

A Prefeitura de Maricá iniciou nesta sexta-feira (20/05) a campanha do agasalho para aquecer a população em situação de rua. As doações de roupas, agasalhos, meias, toucas e cobertores podem ser feitas em um dos 14 pontos de coleta, das 8h às 17h. A campanha acontece durante o outono e inverno e é uma parceria das secretarias de Assistência Social e de Políticas Inclusivas.

As doações podem ser feitas nas unidades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do Centro, Região Oceânica, CEU, São José do Imbassaí, Inoã, Santa Paula, Itaipuaçu, Jardim Atlântico e Bosque Fundo; no Centro de Referência Especial da Assistência Social (Creas), no Centro; no Centro POP; na sede da Secretaria de Políticas Inclusivas e nas casas administrativa e técnica do Centro de Referência de Políticas Inclusivas, na região central.

Doações de cobertores pelas secretarias municipais

Além do apoio dos moradores, a prefeitura organizou uma campanha interna de arrecadação de cobertores nas secretarias e autarquias. A expectativa é reunir mais de 700 agasalhos e cobertores que serão entregues à população em situação de rua do município.

Confira os endereços dos pontos de coleta

- Casa administrativa Centro de Referência de Políticas Inclusivas (CRPI) - Avenida Prefeito Odenir Francisco da Costa, s/n, quadra 8, lote 10 – Condomínio Residencial Avenida 1 – Araçatiba;

- Casa Técnica CRPI - Rua Boaz Velasco, s/n, quadra 27, lote 1 – Araçatiba;

- Sede da Secretaria de Políticas Inclusivas - Avenida Antônio Vieira Sobrinho, 333 – Parque Eldorado;

- CRAS Centro - Rua Domício da Gama, lote 18, quadra 3;

- CRAS CEU - Rodovia Amaral Peixoto, s/n km 27,5 - Mumbuca

- CRAS Região Oceânica - Avenida Maísa Monjardim, quadra 195, lote 5, esquina com a Rua 135, entre Cordeirinho e Ponta Negra;

- CRAS Inoã - Rua 5, lote 1, quadra 19, rua do CIEP

- CRAS São José do Imbassaí - Rua Ibiapina, lotes 21 e 22, quadra 44;

- CRAS Santa Paula - Estrada de Cassorotiba, s/nº - ao lado do posto de saúde;

- CRAS Itaipuaçu - Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1), quadra 1, lote 37, entre a Rua 32 e a Avenida 2;

- CRAS Jardim Atlântico - Rua Darcy Roque da Silveira (antiga Rua 89), quadra 485, lote 6, casa 1;

- CRAS Bosque Fundo - Rua 35, lote 5 ao 14 – ao lado da Escola Municipal Romilda Nunes;

- CREAS – Rua O, lote 10, quadra B, Parque Eldorado;

- Centro Pop - Rua Márcio Rangel Pereira, 112 – Mumbuca;