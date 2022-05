Foragido da Justiça por tráfico de drogas é preso em Itaboraí

Policiais civis da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) capturaram, nesta quinta-feira (19/05), um homem, de 28 anos, em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi localizado no município de Itaboraí.

Segundo as investigações, em 2012, o homem traficava drogas na comunidade do Pombal, em São Gonçalo. Na ocasião, ele e alguns comparsas tentaram repelir a ação policial com disparos de arma de fogo. Por este crime, o acusado foi condenado a 5 anos de prisão.

Após a ação, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.