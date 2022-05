Maio amarelo segue levando conscientização aos motoristas em SG

Com a campanha “Juntos Salvamos Vidas”, a Secretaria de Transportes de São Gonçalo está realizando atividades para conscientizar os motoristas sobre a importância de seguir as leis de trânsito e a prudência ao dirigir. Nesta sexta-feira (20), as ações aconteceram de forma integrada com a Secretaria de Saúde e Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, Detran-RJ, Arteris Fluminense e SEST/SENAT.

Segundo o secretário de Transportes, Fábio Lemos, o objetivo é chamar atenção da sociedade para o elevado número de mortos e feridos em acidentes de trânsito e também para os impactos sociais, emocionais e econômicos decorrentes desses desastres.

“Precisamos mudar a mentalidade de quem está no volante. A cada dia de ação, a nossa equipe está fazendo um trabalho específico para diferentes categorias. Já atuamos nas escolas com as crianças, já falamos com os pedestres, motoristas de ambulância. Nesta sexta-feira, focamos nos trabalhadores do setor de transportes em geral. E ainda teremos ações voltadas para os motociclistas e caminhoneiros”, disse.

O motorista de caminhão Luizmar de Alcântara, de 58 anos, disse que já viu muito acidentes na estrada e achou bem importante a iniciativa.

“Nesses 30 anos em que estou na estrada, eu já vi todo tipo de acidente por causa de motoristas imprudentes. Eu mesmo já quase bati o caminhão por causa de uma manobra imprudente de outro motorista. É importante sempre reforçar e mostrar que são vidas ali nos veículos”, disse.

Programação:

23/05 – Ação Educativa de Trânsito na BR- 101 (Ação entre Secretaria de Transportes (Semtran), SEST/SENAT, Secretaria de Saúde e Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, Detran-RJ, Arteris Fluminense)

Público-alvo: motociclistas que trafegam pela rodovia

25/05 – Ação Educativa de Trânsito na BR-101 (Ação entre Secretaria de Transportes (Semtran) e a Operação Saúde, do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), SEST/SENAT, Polícia Rodoviária Federal, Detran-RJ e Arteris Fluminense)

Público-alvo: Caminhoneiros que trafegam pela BR-101.