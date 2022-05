Diesel registra alta de preço nos postos do Brasil

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou, nesta sexta-feira (20), que o preço do diesel subiu novamente nesta semana e bateu novo recorde nos postos do país. O preço do litro subiu 1,4% e o valor nas bombas ficou R$ 6,943.

Este é o maior valor calculado do diesel em um levantamento feito pela ANP, que contabiliza os números desde 2004. O maior valor, até então, era de R$ 6,847, entre 8 a 14 de maio. A gasolina, no entanto, sofreu queda de 0,3% no preço do litro, totalizando R$ 7,275 - o menor valor desde as últimas cinco semanas.

Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro exonerou o ex-ministro Bento Albuquerque e nomeou Adolfo Sachsida para assumir o Ministério de Minas e Energia. Um dos argumentos para o excessivo aumento no preço dos combustíveis, no Brasil, é a guerra entre Rússia e Ucrânia.