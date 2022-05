São Gonçalo e Maricá lançam campanha do agasalho

As prefeituras de São Gonçalo e Maricá lançaram, nesta sexta-feira (20), a campanha do agasalho para a população em situação de rua.

Veja os pontos de coleta em cada município:

São Gonçalo

As prioridades para doações são cobertores, lençóis, casacos, calças, meias e luvas. As doações serão entregues para os inscritos no Centro Pop e as pessoas atendidas em abordagens noturnas realizadas pela Assistência Social.

Locais de coleta:

Sede Assistência Social: Rua Dr. Porciúncula, nº 395, em Venda da Cruz;

Prefeitura de São Gonçalo: R. Dr. Felíciano Sodré, nº 100, no Centro;

Partage Shopping: Av. Pres. Kennedy, nº 425, no Centro.

Maricá

As doações de roupas, agasalhos, meias, toucas e cobertores podem ser feitas em um dos 14 pontos de coleta, das 8h às 17h.

Confira os endereços dos pontos de coleta:

Casa administrativa Centro de Referência de Políticas Inclusivas (CRPI) – Avenida Prefeito Odenir Francisco da Costa, s/n, quadra 8, lote 10 – Condomínio Residencial Avenida 1 – Araçatiba;

Casa Técnica CRPI – Rua Boaz Velasco, s/n, quadra 27, lote 1 – Araçatiba;

Sede da Secretaria de Políticas Inclusivas – Avenida Antônio Vieira Sobrinho, 333 – Parque Eldorado;

CRAS Centro – Rua Domício da Gama, lote 18, quadra 3;

CRAS CEU – Rodovia Amaral Peixoto, s/n km 27,5 – Mumbuca

CRAS Região Oceânica – Avenida Maísa Monjardim, quadra 195, lote 5, esquina com a Rua 135, entre Cordeirinho e Ponta Negra;

CRAS Inoã – Rua 5, lote 1, quadra 19, rua do CIEP

CRAS São José do Imbassaí – Rua Ibiapina, lotes 21 e 22, quadra 44;

CRAS Santa Paula – Estrada de Cassorotiba, s/nº – ao lado do posto de saúde;

CRAS Itaipuaçu – Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1), quadra 1, lote 37, entre a Rua 32 e a Avenida 2;

CRAS Jardim Atlântico – Rua Darcy Roque da Silveira (antiga Rua 89), quadra 485, lote 6, casa 1;

CRAS Bosque Fundo – Rua 35, lote 5 ao 14 – ao lado da Escola Municipal Romilda Nunes;

CREAS – Rua O, lote 10, quadra B, Parque Eldorado;

Centro Pop – Rua Márcio Rangel Pereira, 112 – Mumbuca.