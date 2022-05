Sexta é marcada por onda gigantes em praias do Rio de Janeiro

O ciclone Yakecan trouxe para o Rio, além da temperatura baixa, ondas gigantes que chegaram até quatro metros em várias praias do estado. Ilha do Governador, Niterói, Itacuruçá e Sepetiba foram alguns dos lugares que contaram com esse fenômeno.

Alguns moradores das regiões atingidas registraram a faixa de areia e até mesmo algumas ruas invadidas pela água. De acordo com informações, ondas de 2,5 a 4 metros ainda podem atingir a orla da cidade até as 21h desta sexta-feira (20).

A orientação da Marinha do Brasil é para que as pessoas evitem proximidade com o mar por causa do alto risco de acidentes. O Centro de Operações Rio (COR), da prefeitura, recomenda que banhistas evitem o banho de mar e a prática de esportes dentro d'água.

Segundo a estação do Inmet, a temperatura mais baixa nesta sexta-feira (20), foi de 3,8 graus negativos, às 7h.