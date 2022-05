Pesquisa aponta vitória de Lula sobre Bolsonaro nas eleições

Uma pesquisa da Ipespe, contratada pela XP Investimentos, apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence o atual chefe do Executivo do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL). Na corrida pela presidência da República, o candidato petista aparece com 44% das intenções de votos. Já Bolsonaro tem 32% do eleitorado.

Acompanhados por Lula e Bolsonaro, em 3°aparece Ciro Gomes (PDT), com 8% dos votos; seguido por João Dória (PSDB), 4%; André Janones (Avante), 2%; e Simone Tebet (MDB), 3%. Brancos e nulos são 6%. E 2% não souberam responder.

Em um cenário de 2° turno, Lula aparece com 53% das intenções de votos, enquanto o presidente Bolsonaro registrou 34%. Não sabe, não respondeu, nenhum deles, branco ou nulo, foram 13%.

Para o levantamento da pesquisa, foram ouvidos 1 mil entrevistados, com 16 anos ou mais, entre os dias 16 e 18 de maio. O levantamento registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08011/2022.