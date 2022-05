Uber terá opção de pedir corrida pelo Whatsapp no Brasil

A Uber está prestes a testar no Brasil uma nova forma mais rápida, personalizada e eficiente para pedir uma corrida pelo aplicativo de mensagens Whatsapp. A Índia já recebeu testes com a novidade e o Brasil é um dos próximos da lista.

A informação foi revelada pelo próprio CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, que falou sobre o uso de novas tecnologias do serviço durante um evento organizado pela Meta, a dona do WhatsApp e do Facebook.

O CEO foi convidado ao evento para falar sobre a possibilidade de utilizar serviços da API do WhatsApp em seus próprios aplicativos de graça. Com isso, será possível utilizar o ambiente de chat do Whatsapp para fazer tarefas de outros serviços, como chamar uma corrida por mensagem por meio de um chatbot.

A Meta acredita que poderá trazer mais usuários e empresas para a plataforma ao fornecer essa integração entre ambientes. A estratégia faz parte do plano de monetização do WhatsApp, que inclui um plano Premium para a versão Business do aplicativo.

O serviço de pedir uma corrida pelo Whatsapp está em teste na Índia desde dezembro de 2021, mas de uma forma ainda mais básica de funcionamento. Mesmo assim, o CEO disse que isso ajudou a trazer novos clientes. Vale lembrar que tanto a Índia como o Brasil são uns dos países que mais utilizam o aplicativo de mensagens.