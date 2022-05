Ressaca reduz faixa de areia em Piratininga e surpreende moradores; vídeo

Moradores de Piratininga, em Niterói, surpreenderam-se com as fortes ondas que cobriram toda a faixa de areia da praia, nesta sexta-feira (20). As ondas foram causadas pelas pancadas de chuvas e rajadas de ventos vindas em direção à região sudeste.

Carlos Magalhães, morador local, contou a O SÃO GONÇALO sobre a experiência: "Essas ondas chegaram aqui de sexta-feira para sábado da semana passada, por conta dos ciclones, ventos fortes e das pancadas de chuva", afirmou o aposentado.

Outra moradora da região, Rafaela, de 29 anos, comentou que surfistas têm aproveitado e se arriscado nessas ondas. "Eu vi alguns entrando nessas ondas de Piratininga e nas outras praias, como em Itacoatiara, onde as ondas são até mais violentas", disse a atleta.

| Foto: Layla Mussi





A previsão é de que as ondas que chegaram a atingir a 2 metros e meio de altura, se mantenham altas pelas próximas horas. A previsão, segundo o Climatempo, para o final de semana em Niterói, mostra alta chance de chuva com máxima de 24°C e mínima de 16°C.