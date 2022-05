Assaí promove campanha do agasalho com postos de coleta nas lojas

O Assaí Atacadista, por meio do Instituto Assaí, está promovendo sua Campanha do Agasalho para a arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores em todo o país. Até o dia 31 de maio, todas as lojas da Companhia, em 23 Estados mais o DF, contarão com postos de doação para a entrega de peças que estejam em bom estado de conservação e que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade. Os locais de coleta são sinalizados e ficam próximos às portas de entrada e saída das unidades, atrás da linha dos caixas de pagamento.

Todo o volume de roupas arrecadado será entregue por meio das organizações sociais Rotary e Instituto SOS Gente, que garantirão que as roupas cheguem e aqueçam quem mais precisa. “Estamos muito felizes em retomar esta Campanha após dois anos suspensa por conta da pandemia de Covid-19 e contribuirmos para formar esta corrente de solidariedade. O inverno chegou mais cedo neste ano e temperaturas muito baixas já começam a ser sentidas em algumas regiões brasileiras. Por isso, este é o momento certo para abrirmos o guarda-roupa em busca daquela blusa ou cobertor que já não usamos mais. É um gesto simples, mas que pode fazer toda a diferença na vida de quem está precisando de apoio para enfrentar os dias frios que estão chegando”, analisa Fábio Lavezo, Gerente de Sustentabilidade e Investimento Social do Assaí Atacadista.

Onde doar?

O Assaí está presente nas cinco regiões brasileiras, com 218 lojas distribuídas em 23 Estados mais o Distrito Federal. As doações poderão ser realizadas durante o mesmo horário das unidades, que funcionam de segunda a sábado das 7h às 22h, e aos domingos das 8h às 18h. É possível consultar no site o posto de doação mais próximo: https://www.assai.com.br/nossas-lojas

CONFIRA O ENDEREÇO DAS LOJAS EM SÃO GONÇALO E NITERÓI:

ASSAÍ ALCÂNTARA: Rua Doutor Alfredo Backer, 605, Alcântara - São Gonçalo.

ASSAÍ SÃO GONÇALO: R. Doutor Alberto Torres, S/N - São Gonçalo.

ASSAÍ TRIBOBÓ: Av. Fued Moises, 114, Tribobó - São Gonçalo.

ASSAÍ NITERÓI: Rua Benjamin Constant, 263, Largo do Barradas – Niterói.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de atacarejo que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral que buscam economia tanto na compra de itens unitários, como em grande volume. Com crescimento de 15,8% em receita bruta em 2021, está presente nas cinco regiões do País com 218 lojas distribuídas em 23 estados (mais o Distrito Federal). É um dos maiores empregadores do segmento privado do país com mais de 60 mil colaboradores e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2021 passou a ser listado na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sendo a ação mais valorizada no mês de estreia das negociações, com alta de 402%. Além disso, é negociada também na bolsa de Nova York (NYSE). O Assaí está entre as 20 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Interbrand e está na 17ª colocação entre os maiores faturamentos em receitas líquidas do país.

Sobre o Instituto Assaí

O Instituto Assaí é o braço social do Assaí Atacadista. Criado em 2022, ele mantém a tradição da Companhia em realizar ações sociais, e nasce com o propósito de promover oportunidades e caminhos de prosperidade para o desenvolvimento de pessoas e de comunidades em todo o país.