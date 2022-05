Cidadania Itinerante chega ao bairro Sacramento

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, vai realizar o projeto “Cidadania Itinerante”, neste sábado (21), das 9h às 13h, no bairro Sacramento.

Durante a ação, que vai acontecer no CIEP 423 Mora Guimarães, serão oferecidos serviços de orientação jurídica, instruções sobre o SINE e o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, orientação para o Programa Auxílio Brasil, odontomóvel, corte de cabelo, manicure e recreação infantil.

O projeto, que foi criado com o objetivo de levar diversos serviços para os moradores das áreas mais vulneráveis da cidade de forma gratuita, passou por 12 diferentes bairros realizando mais de 11.500 atendimentos no último ano.

Serviço:

Cidadania Itinerante no CIEP 423 Mora Guimarães, que fica na Rua Ducleia, 2.2026, no Sacramento. Sábado (21), de 9h às 13h.