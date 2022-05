Niterói ganha faixa de pedestres com arte voltada para educação no trânsito

A travessia de pedestres da Rua Miguel de Frias, em Icaraí, foi a terceira faixa a receber uma intervenção artística como parte da Campanha do Maio Amarelo. A faixa amanheceu, nesta quinta-feira (19), com pinturas de lápis coloridos, abelhas, borboletas, joaninhas, a frase “Ensine pelo exemplo”, e a palavra “respeite”, realizadas pelo artista Iori Grafitti. Os operadores de trânsito da NitTrans fizeram a interdição parcial da via durante a madrugada.

“A arte na faixa foi uma forma de mesclar a segurança viária, educação para o trânsito e a primeira infância, com foco também no Urban 95. Os artistas inseridos no projeto desenvolveram artes com temáticas infantis, com o intuito de chamar a atenção das crianças para as faixas”, explica a chefe de Educação para o Trânsito da NitTrans, Priscilla Rocha.

A pintura da faixa é uma iniciativa da NitTrans, com o apoio da Fundação de Arte de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas, Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Indutil e Urban 95, faz parte de uma das ações do Maio Amarelo, uma campanha mundial, que visa diminuir o número de acidentes no trânsito e preservar a vida nas vias e rodovias.

Os operadores da Nittrans também estiveram, nesta quinta-feira (19), na Ponte Rio-Niterói, próximo ao pedágio, realizando uma ação educativa, abordando motociclistas com kits e instruções para uma melhor segurança no trânsito. Além da Nittrans, participaram da ação a Ecoponte, SEST e SENAT, Detran RJ e PRF.

Capacitação – Ainda como parte da campanha Maio Amarelo, a NitTrans iniciou, nesta quarta-feira (18), a 4ª Jornada de Capacitação em Educação para o Trânsito para docentes, no Auditório Darcy Ribeiro, no Espaço Oswaldo Salles. A formação tem como principal finalidade formar profissionais da área, transformando os docentes em multiplicadores para a formação de alunos conscientes na convivência do trânsito.

O curso capacita os professores a explorarem temas como legislação de trânsito, convivência social, educação para o trânsito e transversalidade, primeira infância, cidadania, integridade no trânsito e saúde e sustentabilidade.

O encontro teve a participação do presidente da NitTrans, Gilson Souza, da diretora de Planejamento de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Viária, Amanda Machado, do secretário de Educação, Lincoln Santos, do subsecretário de Educação, Thiago Risso, do secretário municipal do Clima, Luciano Paez, do coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, e o superintendente da Ecoponte, Matheus Fernandes. A mediação foi de Priscilla Rocha.

A Jornada de Capacitação em Educação no Trânsito terá continuidade com a realização de mais três encontros no auditório Darcy Ribeiro, nos dias 25 de maio e 1º e 8 de junho e está sendo realizada pela NitTrans, e conta com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal do Clima, Controladoria Geral do Município, Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Ecoponte, Sest e Senat e Urban 95.