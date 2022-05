Centro de Equitação Terapêutica da Polícia Militar é inaugurado em SG

O município de São Gonçalo inaugurou, nesta quinta-feira (19), o III Centro de Equitação Terapêutica da Polícia Militar, que fica no Comando de Polícia Ambiental (CPAm), localizado na Fazenda Colubandê. O projeto é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio, Secretaria de Estado da Polícia Militar e Prefeitura de São Gonçalo.

O local abriga quatro baias de cavalo, espaço administrativo com banheiros e área para aplicação das aulas. Para oferecer atividades às crianças com autismo, o espaço contará com uma equipe multidisciplinar composta por policiais militares, com formação nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicopedagogia, Educação Física, equitação terapêutica e auxiliar de guia.

O prefeito Capitão Nelson disse que essa é uma excelente oportunidade de tratamento para as pessoas com autismo.

“Essa terapia é de extrema importância. Porque as pessoas com autismo, que são uma das beneficiadas nesse projeto, foram deixadas de lado ao longo das últimas décadas. Só que, mais uma vez, a Polícia Militar está contribuindo com a população gonçalense. O poder público não poderia se eximir da responsabilidade quando a população que necessita desse tipo de serviço é tão grande no nosso município”, disse o prefeito, que anunciou a entrega de mais um centro de referência em autismo na cidade, na próxima semana.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, disse que o III Centro de Equitação Terapêutica é de grande importância não só para a PM, mas para toda a sociedade.

“Com essa parceria com o município de São Gonçalo, nós vamos conseguir ampliar a nossa capacidade de atendimento aos policiais militares e beneficiar as pessoas com sequelas motoras e com outros tipos de necessidades especiais. Infelizmente, a equoterapia é um método ainda pouco utilizado, porém com eficiência comprovada desde que inauguramos nosso primeiro centro, há 25 anos”, explicou.

O ex-comandante do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), coronel Dantas, esteve presente prestigiando a inauguração do Centro que ele ajudou a trazer para o município.

“Eu, como morador do município, fiquei oito meses à frente do Comando de Polícia Ambiental, fiz esse esforço com o governo do Estado, com a Polícia Militar e com a Prefeitura para trazer esse centro terapêutico para a cidade. Além dos policiais, as crianças serão atendidas por psicólogos, fonoaudiólogos, profissionais de Educação Física. Um atendimento totalmente gratuito para a população", destacou.

A equoterapia é definida como um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas deficientes.