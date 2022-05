Alerj aprova condecoração para Germán Cano como cidadão carioca

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a condecoração do atacante tricolor, Gérman Cano, tornando o argentino um cidadão honorário do Rio, devido aos seus serviços prestados com o futebol.

Cano joga atualmente no Fluminense, porém já vestiu a camisa do Vasco entre 2020 e 2021, como reforçou o autor da proposta, Gustavo Tutuca (PP/RJ).

A medida está sendo promulgada pelo presidente da casa, André Ceciliano (PT/RJ).

A iniciativa do deputado estadual em tornar Cano um cidadão carioca começou em abril, sendo aprovada por unanimidade através da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. A votação no plenário aconteceu em sessão única.

Além de Cano, o zagueiro do Botafogo, Joel Carli e o empresário John Textor, também irão receber homenagens na Alerj. Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, também recebeu o título.