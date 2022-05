Árvore encosta em transformador de poste e preocupa moradores do Mutondo

Poucos dias após o O São Gonçalo mostrar a preocupação dos moradores da Rua da Concórdia, no Alcântara, em São Gonçalo, com as árvores que estão se aproximando cada vez mais da fiação dos postes de energia e a possibilidade de queda de luz ou até mesmo um acidente, moradores do bairro Mutondo contam que estão passando pelo mesmo problema.

De acordo com o morador Genilton Muniz, o problema acontece no fim da Rua Professora Adélia. O endereço é bastante conhecido, já que é a rua ao lado do CE Adino Xavier.

"Aqui no Mutondo, devido os galhos na fiação, tememos um grande acidente também. Ainda mais, por estarem próximos ao transformador. O mesmo problema de Alcântara. A árvore está encostando na fiação elétrica e com isso tem um risco bem grande de curto circuito.", disse o instrutor de dança.

A rua fica ao lado do CE Adino Xavier | Foto: Divulgação

"A população e os moradores ficam com medo de ter um acidente grave. Como é um problema parecido com o de Alcântara, a gente espera que a Enel venha e faça a poda das árvores. Parece que as pessoas esperam o pior acontecer para resolver a situação, tem que arrebentar a fiação, alguém tomar choque para poderem fazer alguma coisa, não há necessidade de esperar as coisas acontecerem, já tá o risco iminente, então é só tirar.", completou Genilton.

Questionada, a Enel informou que "enviará uma equipe de vistoria ao local nas próximas 24h para verificar se há galhos tocando a rede elétrica. Em caso de necessidade de poda, a companhia agendará a data para a realização."