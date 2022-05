Surfistas curtem onda de sete metros em Itacoatiara

Ainda nem começou a temporada de Itacoatiara Big Wave 2022, mas as ondas grandes já podem ser vistas na praia. O campeonato que começa dia 1º de junho sempre promete um show dos surfistas e das ondas gigantes, porém, dessa vez, o registro de maior onda no local foi antes do previsto.

Durante a manhã desta quinta-feira (19), foi registrada uma de sete metros, que foi enfrentada e vencida pelos surfistas.

As ondas estavam chegando na altura de seis a sete metros, de acordo com o Itacoatiara Big Wave, ela foi registrada pelo trecho da praia que é conhecido como ‘Shock’, perto das pedras e que divide a parte entre a praia grande e a prainha.