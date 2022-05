São Gonçalo firma nova parceria com a Cruz Vermelha

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, firmou uma parceria com a Cruz Vermelha que visa oferecer serviços socioassistenciais para deficientes auditivos e pessoas com Transtorno do Espectro do Autista que moram no município.

O projeto "Liberdade e Justiça Social" conta com atendimentos com psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogas e aulas de Libras, além de oferecer suporte, acolhimento e capacitação aos seus cuidadores e familiares. O projeto será executado nos próximos dois anos, podendo ser renovado.

Ao todo, serão 50 vagas para deficientes auditivos e 50 vagas para pessoas com Transtorno do Espectro do Autista. Os atendimentos serão feitos na sede da Cruz Vermelha em São Gonçalo, que fica no bairro Estrela do Norte.

Para se inscrever no projeto, basta procurar uma das unidades dos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de São Gonçalo.

Para mais informações, a Cruz Vermelha disponibiliza o número (21) 2088-8092.