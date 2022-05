'VelaShow 2022' confirma edição de regatas em Niterói

A cidade de Niterói confirmou, através da Prefeitura Municipal, que receberá a segunda edição da VelaShow, que é um evento dedicado a modalidade da vela náutica. O evento será realizado nos dias 20, 21 e 22 de maio, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da cidade.

A exposição, com as maiores novidades da vela de oceano, regatas e palestras será realizada no Clube Naval Charitas, um dos locais mais tradicionais da vela brasileira. Com uma vista panorâmica, que se estende das encostas da cidade de Niterói até a entrada da baía, tendo como cenário ao fundo, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, o clube representa o local propício para atividades ao ar livre, esportivas, eventos e lazer.

Em 2022, o VelaShow receberá mais de 50 representantes de marcas relacionadas ao mundo náutico, como estaleiros, veleria, empresas de charter, embarcações expostas e outros. A expectativa é de receber um grande número de visitantes nos três dias de exposição.

A 2ª edição da Regata VelaShow também está confirmada no evento. Ela tem o intuito de promover a interação dentro e fora d'água entre os velejadores. A regata de raia, em frente às belíssimas praias de Niterói, promoverá uma grande confraternização, agregando os regateiros e também aqueles iniciantes nas competições de vela oceânica.

As inscrições para a regata são gratuitas e os barcos elegíveis devem se inscrever no site da VelaShow, até às 23:59 do dia 19 de maio, ou no estande da regata no evento, nos dias 20 e 21 de maio, até uma hora antes do horário previsto para sua regata.

“Estamos muito satisfeitos em poder apoiar a ediçao do Vela Show 2022, evento que vai unir as belezas naturais da nossa cidade, o glamour das regatas e consolidar ainda mais a modalidade que é destaque no cenário esportivo nacional com grandes expoentes da Vela", disse Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte e Lazer de Niterói .