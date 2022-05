Falta de calçada em rua do bairro Santo Antônio, em Itaboraí, incomoda moradores

Moradores do bairro Santo Antônio, em Itaboraí, sofrem com o descaso do governo com o local onde moram. As condições da rua são problemas antigos que incomodam a população. Uma das ruas fica ao lado de um CIEP e a lama, aliada a falta de calçamento oferece perigo aos estudantes e moradores da localidade.

Os moradores da Rua Três são apenas alguns dos vários que moram no bairro que lidam ruas esburacadas e com bastante lama. A situação fica ainda pior quando chove, detalham os moradores. "Quando chove aqui dá nem direito pra conseguir chegar na rua principal, às vezes tem que dar a volta por outra rua, porque nem calçada tem direito aqui, aí fica tudo tomado de lama, a gente quase não tem alternativa", disse uma moradora.

Além do mato, carros também ocupam a calçada, deixando nenhum espaço para pedestres | Foto: Filipe Aguiar

"Eu moro aqui há anos e sempre foi assim. A gente tá vendo um monte de rua recebendo asfalto, mas acho difícil chegar por aqui, eles tão trabalhando mais lá perto do centro, manilha, esses lugares que passam mais gente", disse a costureira Maria Auxiliadora Ramos, que mora há mais de 20 anos no local.



Questionada, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) informa que, seguindo o cronograma previsto, continua avançando diariamente com obras, pavimentação e manutenção para todos os distritos do município. A SEMSERP ressalta que as equipes estão atuando em Santo Antônio e ruas da região já começaram a receber ações de melhorias, como manutenção, pavimentação e drenagem. Nesta semana, as equipes estão atuando também nas demais regiões da cidade, como Santo Expedito, Apollo, Itambi, Jardim Planalto, Vila Brasil, Outeiro das Pedras e mais.