Exposição ‘Van Gogh e seus contemporâneos’ terá programação especial em Niterói

Nos dias 28 e 29 de maio, o público poderá vivenciar uma nova experiência com Van Gogh. A mostra multimídia “Van Gogh e seus Contemporâneos - Exposição Imersiva” em cartaz na Casa França-Brasil, no Rio, vai ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) compartilhar uma programação toda gratuita e de acesso livre, feita especialmente para aproximar ainda mais diferentes públicos da criação artística.

Desde as 10h de sábado, dia 28 de maio, serão realizadas sessões do curta de animação "Van Gogh e seus contemporâneos”, de meia em meia hora, no auditório do MAC. Com 12 minutos e também como experiência imersiva, o curta-metragem é uma adaptação da narrativa da exposição “Van Gogh e seus contemporâneos”, e conduz o espectador a partir da trajetória humana e artística do pintor, além de promover um passeio pelas criações de outros grandes nomes que se relacionam com sua obra, como Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Soutine e Modigliani.

Das 15h às 18h, haverá programação educativa, com contação de histórias e oficinas de criação.

A partir das 18h, um espetáculo de luz e som vai projetar imagens de Van Gogh e seus contemporâneos na fachada do Museu, num encontro entre o prédio desenhado pelo grande arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e um dos artistas mais queridos de todo o mundo, Van Gogh, acompanhado de seus contemporâneos, que estavam produzindo pinturas no mesmo período. Nas projeções, Lito Lumen convida VJ Montano.

Não é necessário a retirada antecipada de ingressos, o acesso do público será feito por ordem de chegada. Os visitantes podem levar cadeiras para observar a projeção na fachada e curtir o encontro entre Van Gogh e uma das construções mais significativas da cidade de Niterói.

Tudo isso com música do Boca do Trombone Crew, comida e bebida em food trucks e stand com produtos relacionados a Van Gogh.

Mais programações em cartaz no MAC

O Museu também tem rica programação em cartaz. A exposição Choro, individual do artista Antonio Kuschnir, reflete sobre o poder de julgamento no mundo digital e retratam ansiedade, tecnologia e pandemia.

Hu, a minha alegria atravessou o mar, coletiva com curadoria de Ana Beatriz Almeida, promove um diálogo direto entre lógicas de matriz africana e a arquitetura de Niemeyer.

Projeto 'Mirante', com duas exposições coletivas e uma individual, nas áreas externas do Museu e na recepção. A curadoria é assinada pelo artista visual Felippe Moraes. O público vai poder conferir pautas contemporâneas da jovem produção de arte brasileira e discussões atuais da sociedade como território, o antropoceno – o período mais recente na história do Planeta Terra – e as noções de ruína e trabalho.

Van Gogh e seus Contemporâneos emociona e transporta o público para um universo único, de criações artísticas famosas no mundo inteiro, com uma linguagem que potencializa a aproximação de diferentes públicos da criação artística. “A pintura está na minha pele.” Foi assim que Vincent Van Gogh traduziu a sua trajetória, com mais de 2 mil quadros. O interesse pela arte teve início ainda na infância e, em sua trajetória, pintou mais de 40 autorretratos em que explora a sua aparência física e seu olhar expressivo. Entre as curiosidades do artista está o fato de pintar ao ar livre, hábito que conservou até morrer. Sua técnica de pinceladas firmes e carregadas, aplicadas sem hesitação, permitiu-lhe pintar rapidamente e produzir um vasto número de obras nos últimos dois anos e meio de sua vida. Em 1973, foi criado o Museu Van Gogh em Amsterdã, na Holanda, para abrigar suas criações.

O evento é todo gratuito e de circulação livre para todos os públicos. É só chegar junto!





Van Gogh e seus Contemporâneos em Niterói

28 e 29 de maio de 2022, sábado e domingo

Curta de animação Van Gogh e seus contemporâneos

Sábado, dia 28, das 10h às 20h

Domingo, dia 29, das 10h `as 19h

Programação educativa

Oficina de criação, 15h

Contação de histórias, 17h

Projeções na fachada do Museu

Sábado, dia 28, das 18h às 21h

Domingo, dia 29, das 18h `as 20h