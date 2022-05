Família resgata cachorra atropelada e pede ajuda para cirurgia

A gonçalense Jéssika Sander, de 32 anos, e sua família deram outra chance de vida para a cachorra Vitória e seus seis filhotes. Vitória estava andando por uma rua do bairro do Arsenal, em São Gonçalo, no início do mês, quando foi atropelada por um motoqueiro que não prestou socorro. Jéssika viu toda a cena e resolveu resgatar a cachorrinha ferida. Após os primeiros socorros na veterinária, Jéssika descobriu que Vitória não estava conseguindo andar, pois sua coluna está lesionada. Desesperada, agora ela busca ajuda financeira de quem puder para pagar a cirurgia para que a nova integrante de sua família possa voltar a andar e não corra mais riscos de morte. Ao todo, a cirurgia mais os exames custam R$ 10.853,50.

Jéssika realizou uma vaquinha para que quem puder, doe. "Eu estava indo para o trabalho e vi ela sendo atropelada na minha frente, com o motoqueiro que a atropelou indo embora sem prestar socorro. Minha reação foi levar ela para casa e depois em uma veterinária para os primeiros socorros. A médica deu um remédio de dor para ela. Passei a chamar a cachorra de Vitória e o moço que mora aqui perto trouxe os filhotes dela, que também moravam na rua, para cuidarmos. Estamos dando eles para a adoção para aqueles que desejarem dar amor. Depois de uns dias, percebemos, no entanto, que Vitória não movimentava a pata traseira. Levamos ela em outro veterinário, que conseguimos a consulta por doação, e lá ela foi diagnóstica com a coluna lesionada e com o osso com a ponta esfarelada, o que pode causar necropsia e, com isso, ela tem risco de morte. Estamos pedindo ajuda para quem quiser nos ajudar com esse valor", contou ela que tem frequência em resgatar animais de rua, mas raramente atropelados.

Vitória corre risco de vida | Foto: Arquivo pessoal

Jéssika e sua família também pedem que quem puder doe fraldas e remédios para a cachorrinha, que hoje só faz xixi na fralda e vive em um paninho. Vitória ainda amamenta seus filhotes. A família de Jéssika, que trabalha como assistente financeira, possui mais 28 cachorros e cuida de 20 gatos, eles até montaram uma casinha na calçada para esses felinos. Ela tenta dar uma vida mais digna a esses animais.

Os exames mostram a coluna dela lesionada | Foto: Arquivo pessoal

Os exames mostram a coluna dela lesionada | Foto: Arquivo pessoal

Os procedimentos para a cachorra custam mais de R$10 mil | Foto: Arquivo pessoal

Quem quiser ajudar a salvar a vida de Vitória, basta doar pelo pix de Jéssika: telefone (21) 96539-7684 (Jessika Sander da S. Batista). Este também é o número dela para quem quiser adotar um dos filhotes de Vitória após o desmame. As doações para a cachorra podem ser feitas também pela conta bancária: agência 4670 - conta poupança: 000869546029-9 do banco Caixa Econômica Federal. A vaquinha também ocorre de forma online pelo link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-vitoria-a-voltar-a-andar-jessika-sander-da-silva-batista.