Acidente entre caminhões deixa três feridos no Colubandê

Um acidente envolvendo dois caminhões complicou o trânsito na RJ-104, em frente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, em São Gonçalo, nesta quinta-feira (19). Três pessoas ficaram feridas.

Segundo informações do corpo de Bombeiros, o quartel de São Gonçalo e o quartel do Colubandê estiveram no local. Eles foram acionados às 5h53.

Os bombeiros socorreram três homens no acidente e os levaram para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Civil vai investigar o caso.