Niterói assina acordo para implantação do Taxi.Rio no município

A Prefeitura de Niterói assina, nesta quarta-feira (18), um termo de cooperação com a Empresa Municipal de Informática da Prefeitura do Rio (IplanRio) para implantação do aplicativo Taxi.Rio Cidades no município.



Desenvolvido pela IplanRio, o aplicativo de intermediação de corridas de táxi começou um processo de ampliação em 2021. Com o termo de cooperação, taxistas que atuam em Niterói poderão utilizar a plataforma para atender a população local.

Serviço:

Cerimônia de Assinatura do Termo de Cooperação para implantação do Taxi.Rio Cidades em Niterói

Data: 19 de maio (quinta)

Horário: 14h

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n - Centro de Niterói