Defesa Civil alerta para ventos fortes em Niterói

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói alerta para a possibilidade de ventos fortes até esta sexta-feira (20). Segundo o Centro de Monitoramento e Operações, a previsão para Niterói, é de predomínio de céu claro, temperaturas amenas e sem ocorrência de chuva. Os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes.

Na quinta-feira (19), o deslocamento de um sistema de baixa pressão pelo oceano irá influenciar o tempo no município. Os ventos estarão moderados a fortes com rajadas muito fortes, principalmente a partir da tarde. A partir da noite, com o aumento da umidade, a previsão é de chuva fraca. A temperatura máxima prevista é de 23°C.Na sexta-feira (20), a nebulosidade estará variada e a previsão é de chuva fraca a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados a fortes, podendo ocorrer rajadas muito fortes no período da madrugada. As temperaturas seguirão amenas.

A Defesa Civil orienta para as seguintes orientações: não ficar embaixo de árvores ou coberturas metálicas, procurar um local seguro, evitar áreas sujeitas ao desprendimento de itens suspensos como cabos elétricos, outdoors ou andaimes, caso seja imprescindível transitar pelas vias públicas, fazê-lo com atenção, não praticar esportes ao ar livre, especialmente no mar.

Em casos de emergência, ligue para Defesa Civil (199 ou (21) 2620-0199). O órgão recomenda que a população baixe o aplicativo ALERTA DCNIT. Através dele, o cidadão recebe informes meteorológicos e avisos em caso de emergência.