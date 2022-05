Saúde de São Gonçalo faz mutirão para colocação de DIU

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo fará mutirão de colocação do dispositivo intra-uterino (DIU) a partir desta sexta-feira (20) até o dia 27 de maio. São seis unidades de saúde que farão o serviço. As marcações começam nesta quinta-feira (19) e seguem até o preenchimento de todas as vagas. As colocações acontecerão em dias e horários específicos em cada local.

As marcações podem ser feitas nas próprias unidades de saúde que farão a colocação do DIU. São elas: Fundação de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg), Boa Vista; Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa; Hospital Luiz Palmier, Zé Garoto; Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; Espaço Rosa, no Zé Garoto; e Clínica Municipal Gonçalense, no Mutondo.

Para a marcação, as gonçalenses precisam ter mais de 18 anos, levar os documentos pessoais, comprovante de residência e o preventivo de, no máximo, um ano. Se forem puérperas, devem ter mais de 60 dias do parto.

O DIU usado é o Mirena, tem forma de T, e libera hormônio. Ele é indicado para evitar a gravidez e para tratar sangramento uterino anormal, mioma ou endometriose. É um dos métodos mais eficazes e a chance de falha é igual a laqueadura ou vasectomia. É colocado em consultório e tem ação por 5 anos. A mulher para de menstruar ou reduz muito o fluxo, não ovulando e engravidando.