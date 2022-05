Ratos infestam o Ceasa do Rio e fecha temporariamente uma loja

Uma infestação de ratos foi encontrada em uma loja do Ceasa de Irajá, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (18). O fato causou o fechamento temporário do estabelecimento. Em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais é possível ver os animais comendo as abóboras que ficavam dentro do depósito.

As imagens do vídeo mostram os ratos escalando e se amontoando nas grades do carrinho com os produtos. Alguns ratos ainda caem, por não ter espaço para tantos deles.

Uma empresa de desratização foi acionada para retirar todos os ratos do local. De acordo com funcionários, os alimentos foram todos descartados. Não existe uma previsão para o retorno das atividades no estabelecimento.