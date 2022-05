Castramóvel RJPET promove castração de animais em Bangu

Os donos de cães e gatos da Zona Oeste do Rio de Janeiro já podem se preparar para castrar seus bichinhos totalmente de graça. Os procedimentos começaram nessa quarta-feira (18), no estacionamento do Bangu Shopping. O Castramóvel faz parte do programa RJPET, da Secretaria Estadual de Agricultura, que pretende castrar 100 mil animais até o final de 2022.

O ônibus já passou pela comunidade da Muzema, partiu para a Ceasa, onde ficará por mais 30 dias e agora chegou a Bangu, zona Oeste.

A iniciativa já castrou aproximadamente 58 mil cães e gatos em todo o Estado. Os procedimentos também são realizados nas clínicas credenciadas pela pasta.

"Estamos muito felizes com o resultado do projeto das 100mil castrações e, mais ainda, em levar nosso Castramóvel para locais estratégicos no Rio de Janeiro, facilitando a vida da população. O agendamento das castrações já está aberto", explicou a Subsecretaria de Proteção Animal, Camila Costa.

A protetora de animais, Marina Miyata, assim que ficou sabendo das castrações levou oito gatos. Em casa ela tem: 20 cães e 11 gatos, todos resgatados da rua.

"Vim de Santa Cruz, não perdi tempo. Além dos meus, alimento e cuido dos animais que vivem nas ruas do bairro onde moro. Essa iniciativa foi maravilhosa para população, e principalmente para ajudar os protetores a dar vazão na quantidade de animais que precisam castrar", contou Marina.

Priscila Souza, de 34 anos, adotou dois cães e um gato, mas, segundo ela, nunca conseguiu castrar. "Vou castrar os três aqui. Hoje já trouxe o Diamante. Essa iniciativa é a solução para quem não tem condições de pagar pelo procedimento. Vim no primeiro dia, foi super fácil de marcar no site, e a equipe aqui, é bastante atenciosa", contou Priscila.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do programa: rjpet.com.br.

Sobre o castramóvel

O castramóvel conta ao todo com 13 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares. Atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Todo procedimento leva no mínimo 40 minutos.

A equipe trabalha com cães e gatos em dias alternados, para facilitar o manuseio com os animais. Todo animal antes de ser castrado, passa por uma avaliação do veterinário que diz se o mesmo está ou não apto para o procedimento.

A veterinária responsável, Dra. Mieko Arantes, conta como o Castramóvel funciona:

"É como uma clínica móvel, voltado apenas para cirurgias. Temos todos os equipamentos necessários caso aconteça uma intercorrência com o animal, uma equipe especializada. Temos aparelhos de anestesia e respiratório, totalmente adequado para o procedimento”, explicou a veterinária.