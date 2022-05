Rio de Janeiro tem manhã mais fria do ano nesta quarta-feira

O Rio de Janeiro acordou frio nesta quarta-feira (18). Os termômetros chegaram a marcar 11,8 graus na Vila Militar, sendo assim, a manhã mais fria do ano no estado.

Essa temperatura, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, aconteceu por conta da passagem do ciclone Yakecan, que derrubou temperaturas pelo Centro-Sul do Brasil.

Os termômetros no Rio devem baixar ainda mais nos próximos dias. A previsão para a madrugada de quinta-feira (19) é de temperatura mínima de 11 graus. Na sexta-feira (20), a madrugada vai ser de temperatura um pouco mais amena, com 14 graus.