Itaboraí monta esquema especial de trânsito para eventos de aniversário

Com uma programação recheada de eventos para comemorar os 189 anos de emancipação político-administrativa do município, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS), montou um esquema especial de trânsito para evitar acidentes e possibilitar a melhor circulação de pedestres. Do dia 19 a 22 de maio, o motorista precisará ficar atento aos trechos de interdição e desvios pelo município, além dos locais proibidos para estacionamento de veículos.

Os shows vão acontecer a partir das 18h desta quinta-feira (19/05), em uma estrutura montada na Avenida 22 de Maio, na altura do nº 3428, em Joaquim de Oliveira. A partir deste horário, de quinta a domingo (22/05), o tráfego de veículos na região será desviado para vias auxiliares até às 5h. No sentido Centro/Venda das Pedras, o motorista será indicado para acessar a Rua Heloísa F. Soares, passando pela Rua Santa Cruz, Rua Darly Lobosco até retornar à Avenida 22 de Maio.

Já no sentido Manilha/Rio de Janeiro, o desvio será pela Avenida Dr. Elias de Miranda, seguindo pela Rua Joselina Isabel da Silva, Rua Anibal Rouças, Rua Vinte e Seis, Rua Darly Lobosco até retornar à Avenida 22 de Maio. O estacionamento de veículos será proibido em toda extensão da Avenida 22 de Maio, do bairro de Santo Expedito até Outeiro das Pedras, e também em todo percurso de desvio.

Quem quiser acessar o Centro sem passar pelo local dos shows durante os quatro dias, há uma rota alternativa, via BR-101. Em direção à Região dos Lagos, o motorista deve acessar a saída 289, na altura de Caluge, para chegar à Rua Raimundo de Farias, que leva até o Centro. O caminho reverso, do Centro para Manilha (via BR-101), também pode ser feito pela mesma via.

Agentes operacionais de ordenamento de trânsito e da Guarda Municipal de Itaboraí estarão nas ruas informando corretamente o cidadão sobre as mudanças e também farão ações para coibir o estacionamento irregular nas áreas de evento. De acordo com o secretário municipal de Segurança e de Transportes, Heitor Baldow, as interdições no trânsito visam assegurar a integridade do público nos eventos que serão realizados.

“As intervenções de tráfego são necessárias para garantir a segurança de todo o público presente e também para assegurar que as programações ocorram de forma ordenada. Temos a preocupação de causar o mínimo de transtorno para a população, mas contamos com a ajuda de todos os munícipes para evitar congestionamentos. Por isso, recomendamos o tráfego na região apenas para quem for aos eventos”, afirmou o secretário.

No domingo (22/05), o trânsito nos arredores da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, também sofrerá alterações principalmente por conta da realização do Desfile Cívico Escolar. As ruas Doutor Pereira dos Santos (no trecho compreendido entre a Avenida 22 de Maio e a praça), Dr. Fidélis Alves, João Caetano, Salvador de Mendonça, José Leandro e Álvaro Alves de Carvalho ficarão interditadas para passagem de veículos, das 5h às 15h.