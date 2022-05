Casal passa por dificuldades enquanto aguarda cirurgia

Luiz Chaves e Sandra de Faria, moradores do Colubandê, em São Gonçalo, estão passando por algumas dificuldades nos últimos meses. A senhora, de 67 anos, realizou uma cirurgia no joelho direito, em 2014, e aguarda por uma segunda no joelho esquerdo. Com a esposa debilitada fisicamente, o marido se dedica integralmente aos cuidados dela, não tendo como trabalhar e manter as finanças em dia.

Depois da primeira cirurgia, parecia que tudo ia ocorrer bem para Sandra, já que a segunda operação já estava marcada. Porém, em setembro do ano passado, por conta das dores, ela não conseguia mais andar. Dois meses depois, em novembro, ela teve uma isquemia, que acabou resultando em uma negação do INTO de realizar a cirurgia no joelho. Segundo Luiz, a unidade alegou que Sandra não estava interagindo e por isso não poderia realizar o procedimento, o que ele nega.

“Ela está acamada, não consegue mais se locomover. Tínhamos conseguido a cirurgia e agora eles estão alegando que não podem mais fazer por causa da isquemia que ela teve. Mas o contrário do que o hospital diz, ela interage sim.”, disse o marido.

Com a necessidade de cuidados de Sandra, Luiz precisou parar de trabalhar para cuidar dela, e com isso as dificuldades aumentaram ainda mais. Os gastos são grande com medicamentos, uma cuidadora para auxiliar, os negócios da casa, alimentação, entre outras coisas. E agora, as contam não fecham mais.

“Está sendo muito complicado, ganho hoje 20% do que eu ganhava quando trabalhava. A Sandra se aposentou aos 40 anos com crise reumatoide, e esse dinheiro que ela recebe colabora mas não é suficiente também.”, completou o marido.

Em dificuldades financeiras e ainda com a vontade de ver sua esposa melhor, Luiz pede por ajuda de quem puder e quiser. Para contribuir, basta transferir qualquer quantia para o banco Bradesco (Ag 0468 - C/c 625779-8 - CPF 66298547720) ou através do PIX - CPF 66298547720. O beneficiário é Luiz Carlos Guerreiro Chaves.

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) foi procurado, mas até o momento não respondeu quanto a segunda cirurgia de Sandra. O texto será atualizado no momento da chegada do posicionamento da unidade.





*Estagiário sob supervisão de Thiago Soares