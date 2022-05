Tanguá inaugura sede da secretaria de Segurança

A Prefeitura de Tanguá inaugurou, nesta quarta-feira (18), a sede da secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, na rua Domingos Manhães, no Centro da cidade. A pasta foi criada em 2021, porém, ainda não contava com local próprio. Com a inauguração, será facilitada a rotina administrativa, além tornar mais célere as atuações pela proximidade com o centro comercial.

Durante a cerimônia, o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, lembrou das conquistas e do crescimento do orçamento destinado à segurança pública. Segundo o chefe do executivo, diferente do passado, a prefeitura de Tanguá não está de braços cruzados e tem feito a sua parte nas ações de segurança pública.

"Em 2020, a cidade de Tanguá tinha um investimento de R$7,5 mil por mês. Hoje, na nossa gestão, só com o investimento do Programa da Integração da Segurança (Proeis), na qual duplicamos o número de policiais, estão sendo investidos mais de 1,7 milhão por ano. Além disso, montamos a secretaria, convocamos novos agentes da guarda municipal e estamos implantando o cinturão de monitoramento, resultando no maior investimento com recursos próprios da história de Tanguá”, disse Rodrigo Medeiros.

Nessa semana, a prefeitura de Tanguá também entregou, no Centro da cidade, a base que passa a abrigar o programa de integração das forças de segurança do Estado e do município. O espaço, que foi totalmente reformado, foi escolhido estrategicamente para criar mais velocidade de ação em caso de alertas de roubos, furtos e outras ocorrências que demandem uma resposta rápida das forças de segurança.

"A segurança é responsabilidade de todos. O que a gente tem vivido em Tanguá é toda essa empreitada sobre a segurança pública e que coloca a cidade com um olhar especial sobre essa questão, em benefício da população. Então, o investimento que tem sido feito e o engajamento dos servidores e da sociedade civil organizada, estão sendo fundamentais para construirmos uma cidade cada vez melhor”, completou o prefeito.