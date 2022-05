Bióloga lança livro que aborda conscientização ambiental

Bons livros para crianças e adolescentes são eternos e, mais, podem ser lidos por adultos com igual prazer. Muitos livros se tornaram clássicos como as obras de Monteiro Lobato, Alexandre Dumas, Irmãos Grimm, Ruth Rocha, Lygia Bojunga e Ana Maria Machado, que não morrem jamais.

O livro “Aventura no Monte Cigarra”, escrito por Elaine Alves dos Santos e publicado pela Literare Books International, chega com o intuito de tornar-se um novo clássico da literatura brasileira. Com um roteiro recheado de emoções, cultura e aventura, a obra entrelaça a ficção à realidade.

Cachoeira, insetos e matas são o cenário perfeito para uma deliciosa aventura e reflexão acerca da importância de se preservar o meio-ambiente e aprender mais sobre a vida que pulsa no seu entorno. “Cada um tem sua parcela de responsabilidade na preservação e na recuperação do planeta e ensinar isso para os jovens desde cedo é fundamental e é isso que o livro propõe”, exalta a autora.

Uma aventura de aprendizados, preservação e muito companheirismo marca a saga de Letícia, Flávia e o desejo – entre tantos – por uma festa de aniversário. Cigarras gigantes que se entendem com meninas humanas e trazem uma mensagem de preservação do planeta Terra são personagens centrais nesta história fantástica pelas matas do Rio de Janeiro.

SOBRE A AUTORA

Elaine Alves dos Santos - Bióloga, Doutora em Ciências e pesquisadora na área de Geociências. Nasceu em 1981 no Rio de Janeiro. É casada com o Griebeler e mamãe do - Thales. A preocupação com o meio ambiente começou aos 15 anos, quando decidiu fazer curso técnico em Controle Ambiental no Instituto Federal de Nilópolis-RJ. Trabalhou voluntariamente por dez anos na Associação de Pesquisadores Polares em Início de Carreira, a APECS-Brasil, na qual uma das suas atividades principais era ministrar palestras sobre Clima e Antártica em instituições de ensino. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e até a Amazônia foram suas rotas de palestras. Realizou sete expedições ao Continente Antártico e totaliza quase 200 dias de navegação pelo oceano Atlântico. Este livro é um lindo projeto numa carreira que associa duas principais paixões: a preservação ambiental e o universo educacional.