Moradores do Jardim Imperial, em Itaboraí, reclamam da falta de coleta do lixo

Moradores do bairro Jardim Imperial, em Itaboraí, relatam que têm enfrentado transtornos com a grande quantidade de lixo em algumas ruas do bairro. Quem transita pelo bairro consegue ver várias sacolas de lixo, papel e plástico espalhados pela rua, especificamente a Rua Padre Egídio Cayouth e na Rua Conrobert Pereira da Costa.

Na primeira rua, uma grande placa com os dizeres 'Não Jogar Lixo' parece não intimidar os outros moradores e transeuntes, já que a calçada está repleta de entulho e lixo. O mesmo acontece na esquina com a Rua Conrobert. A falta da coleta de lixo acaba trazendo animais que espalham o material para outras localidades, levando a sujeira para outras ruas.

"Fica difícil, porque fica esse lixo todo na frente de casa, não pode chamar uma visita. As outras ruas estão limpas, com coleta em dia, mas aqui o lixo fica acumulado, aí bem cachorro, cavalo, gato pega o lixo e sai arrastando pela rua e fica esse sujeira toda no caminho", contou uma moradora que preferiu não se identificar

Questionada, a Prefeitura de Itaboraí disse que a coleta no local está acontecendo normalmente.

"A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) informou que o serviço de coleta de lixo está sendo realizado regularmente no município. A SEMSERP destaca ainda que, no Jardim Imperial, disponibilizará também uma caçamba para concentrar os resíduos na região.", diz a nota da prefeitura.