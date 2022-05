São Gonçalo Shopping e Clínica de Hemoterapia promovem campanha de doação de sangue

De hoje a sexta-feira (18 a 20 de maio), o São Gonçalo Shopping vai realizar, em parceria com a Clínica de Hemoterapia de Niterói, uma nova campanha de doação de sangue no município. A iniciativa tem o objetivo de aumentar o número de doadores a fim de regularizar os estoques de sangue e atender a todos que precisam.

Uma equipe da Clínica de Hemoterapia estará no empreendimento, das 11h às 19h, em frente a loja Ponto, no 2º piso. O atendimento será realizado por ordem de chegada e a coleta de sangue dura cerca de 10 minutos e todo o material utilizado é estéril e descartável.

A ação possui uma criteriosa seleção daqueles que podem doar, atendendo a princípios como a verificação da quantidade de sangue (hematócrito e hemoglobina) passível de doação, sem prejuízo ao doador, além da avaliação clínica de outros riscos.

Como doar

Saiba como doar! | Foto: Divulgação

Para ser doador é preciso apresentar um documento de identidade original com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista ou carteira do conselho profissional), estar em boas condições de saúde, ter entre 16 a 69 anos e pesar, no mínimo, 50kg. O doador não pode estar em jejum e deve evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas 3 horas que antecederem a doação. Menores de idade (16 e 17 anos) podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais.

Programação:

São Gonçalo Shopping - Campanha de doação de sangue

Dias: 18 a 20 de maio (quarta a sexta-feira)

Horário: das 11h às 19h

Local: 2º piso, em frente a loja Ponto

São Gonçalo Shopping

Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ (Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5)

(21) 2018- 5418

www.saogoncaloshopping.com.br

https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping

https://www.instagram.com/sgssaogoncaloshopping

Clínica de Hemoterapia

Rua Almirante Teffé, nº 594, Sobrado, Centro – Niterói – R.J.

(21) 2621-9100 / @doacaodesangue, nas mídias sociais

Horário de Funcionamento: 7h30 às 18h30