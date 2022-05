Instituto Social de São Gonçalo melhora o desempenho escolar de mais de 80% dos alunos

Apostar na criatividade e em situações do cotidiano para atrair a atenção dos alunos. Essa é uma das estratégias do Instituto Social Karanba para tornar as atividades educacionais tão cativantes quanto as esportivas - afinal, o Projeto também oferece treinos de futebol.

Com oficinas, aulas ao ar livre e muita interação, o Instituto tem colhido bons frutos: dos 140 beneficiários atendidos em 2021, 88% melhoraram o seu desempenho na escola. Além disso, os indicadores apontam que no ano passado 73 jovens foram encaminhados para carreiras profissionais ou ingressaram no Ensino Superior - entre eles, cinco foram aprovados em Universidades Federais.

Para o professor Júlio César de Jesus Silva, Coordenador Educacional do Instituto, a ideia de romper o ensino tradicional e propor atividades lúdicas foi fundamental para envolver os alunos.

"Somos um espaço de acolhimento para esses alunos e por isso, precisamos ser sensíveis com suas vulnerabilidades e dificuldades. Assim, abordamos as disciplinas tradicionais de um jeito mais próximo da realidade desses jovens. É muito gratificante aprender brincando", avalia.

O Instituto Social Karanba, que fica em Vista Alegre, São Gonçalo, oferece aulas de reforço no contraturno escolar, encaminhamento para Cursos Profissionalizantes, além de preparatórios, aulas de Inglês e Informática. O Instituto também adotou uma metodologia de "projeto de vida" que busca ampliar os horizontes dos alunos a partir de suas vocações e habilidades.

Sobre o Karanba

O Karanba é uma instituição fundada em 2006, no Rio de Janeiro, pelo ex-jogador de futebol norueguês Tommy Nilsen. Surgiu a partir dos anseios de usar o futebol e a educação como ferramentas de redução das desigualdades e inclusão social. Desde então, atendemos 9.575 alunos.

Em 2011 nossa sede migrou para São Gonçalo, Região Metropolitana do estado, onde atendemos crianças e jovens, entre meninos e meninas, e acolhemos suas famílias. Somos uma iniciativa premiada, com destaque na mídia nacional e internacional, referência em solidariedade e, sobretudo, um lugar de amor e acolhimento.