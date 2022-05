Governo do Rio de Janeiro entrega cartões de auxílio

O Governo do Estado do Rio de Janeiro iniciou o processo de entrega dos cartões de um novo Auxílio Emergencial. Serão beneficiadas as famílias que foram atingidas com as fortes chuvas nas últimas semanas. A ideia é permitir que seja possível comprar material para construção.

No sábado (14) foi entregue a primeira remessa, atingindo, segundo o governo, pouco mais de mil famílias que receberam os cartões já carregados com o valor de R$ 3 mil.

O Governo do Estado publicou, na terça-feira (03), decreto que regulamenta mais um auxílio para vítimas de fortes chuvas no Rio de Janeiro. O programa está sendo chamado de Cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil e pago em parcela única, destinado à população de baixa renda atingida por desastres naturais decorrentes de enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios. O benefício estadual tem o objetivo de cobrir despesas com mobiliário residencial, eletrodomésticos e materiais de construção. Cerca de 20 mil famílias do estado devem ser beneficiadas, segundo o Executivo fluminense.