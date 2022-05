Trabalhadores nascidos em junho terão direito ao saque do FGTS

A Caixa econômica Federal autoriza trabalhadores nascidos em junho para sacar até R$ 1 mil das contas do Fundos de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o benefício poderá sacar a parti desta quarta-feira,18. O dinheiro será depositado pela conta poupança digital usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários.

Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem ( disponível para sistemas operacionais Android e iOS), com isso, os beneficiados terão permissão para realizar os pagamentos de contas domesticas e as realizações de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. Contudo o aplicativo também libera o saque em caixas eletrônicas e a transferência para outras contas.

Como desfecho a Caixa estima que serão liberados cerca de R$30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque.