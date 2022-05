Caso Henry Borel: Interrogatório de Jairinho é adiado

A 2ª Vara Criminal do Rio adiou para o próximo dia 13 de junho o interrogatório de Jairo Souza Santos Junior, o Jairinho. Ele será ouvido em nova data a pedido da defesa, que citou decisão de habeas corpus da 7ª Câmara Criminal que autorizou e determinou a oitiva do perito assistente, facultando à defesa que o interrogatório seja em ato distinto, com prazo dilatório de cinco dias entre os atos.

Já Monique Medeiros, também ré no processo, foi dispensada pelo juízo de comparecer aos atos a pedido da sua defesa, que argumentou que ela já prestou interrogatório com duração de 11 horas em fevereiro deste ano e que há uma preocupação com a sua integridade física após ameaças sofridas. A defesa destacou ainda que seu não comparecimento não prejudica a continuidade da prestação jurisdicional.