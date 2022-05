Brasileiro sobe até o cume do Monte Everest e abre uma faixa ‘Fora Bolsonaro’

O alpinista brasileiro, Gabriel Tarso, chegou ao cume do Monte Everest e se aproveitou da conquista para protestar contra o atual governo de Jair Bolsonaro. Gabriel, atleta e filmaker, chegou no ponto mais alto do planeta e abriu uma faixa com os dizeres ‘Fora Bolsonaro’. Através de seu Instagram, ele falou que foi sua segunda vez no cume. O fato ocorreu no último domingo (15).

“Dessa vez, dedico esse segundo cume àqueles que nunca se calaram nos últimos 4 anos, mas especialmente àqueles que silenciaram suas vozes. Àqueles que, assim como eu, aprenderam da forma mais amarga que todo silêncio tem seu preço. Esse segundo cume é para todos que têm uma segunda chance para fazer diferente em outubro e gritar por um Brasil melhor, pra que a gente possa voltar a sentir orgulho do verde e amarelo, seja nas ruas de uma cidade do interior ou no ponto mais alto do planeta”, falou Gabriel através da sua rede social.

Além de Tarso, um grupo de alpinistas brasileiros também conquistou a difícil missão de chegar ao topo da montanha. Joel Kriger, Ludmila Lucas, Gabriel Bassanesi e Tarso foram os alpinistas que chegaram no cume.

Com 68 anos, Kriger se tornou o brasileiro mais velho a conseguir chegar ao ponto mais alto da montanha de gelo.